إيفرتون الإنجليزي يدخل السباق لأجل غلام

كشف راديو “سي أر سي” الإيطالي أمس الخميس أن ممثلين عن نادي إيفرتون الإنجليزي تواجدوا في ملعب سان باولو من أجل مشاهدة الدولي الجزائري فوزي غلام، الإذاعة المحلية قالت أن ممثلي النادي الإنجليزي جلسوا بين الجماهير من أجل الابتعاد عن الأنظار، لكن أعين مراسلي الإذاعة من داخل الملعب رصدتهم، هذا ويرغب إيفرتون في تكوين فريق قوي الموسم المقبل من أجل تتويج مستوياته للموسم الحالي ولم لا الدخول ضمن الأربعة الكبار، ويعتبر إيفرتون منافسا قويا لأنه ناد غني جدا ويمكنه بسهولة توفير الراتب الذي يريده الجزائري رغم أنه يبقى فريقا من الدرجة الثانية في إنجلترا وليس مثل عمالقتها المان، السيتي، تشيلسي وآرسنال .

إدارة نابولي ستفتح مجدّدا باب المفاوضات مع غلام بعد لقاء لازيو

رغم أن تأكيدات كثيرة تشير إلى رحيل غلام نهاية الموسم الحالي، إلا أن البعض مازال يأمل في بقائه، موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الشهير انفرد أمس بخبر أكد فيه أن رئيس نابولي ومديره الرياضي سيستأنفان مفاوضات التجديد مع غلام وذلك بعد لقاء الأحد ضد لازيو في الدوري، الموقع السابق قال أن الإدارة لم تكن تركز كثيرا على التجديد لأنها كانت مهتمة بالمنافسات أما والفريق قد خرج من دوري الأبطال وخرج أيضا من كأس إيطاليا فالوقت بات متسعا من أجل التجديد وغلام سيكون ضلعا في المثلث الذي ترغب الإدارة في إبقائهم وهم ميرتينز، إنسيني وأيضا غلام.

بورقعة-ع