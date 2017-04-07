الإسباني سيجلب مساعدا معه، مدرب الحراس والمحضر البدني جزائريان وحديث عن تعيين شريف الوزاني بجانبه

بعد أن توصل رئيس الفاف إلى إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الذي سيربط المدرب الإسباني الجديد بالفاف من ناحية مدته والأهداف الواجب تحقيقها خلال هذه المدة، لا تزال بعض الروتوشات التي تخص الطاقم الفني الذي سيعمل مع المدرب الجديد للخضر، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المدرب بجلب مساعد له وهو إسباني أيضا بنسبة كبيرة جدا سبق له العمل معه ويعرف إمكانياته، وما يمكنه تقديمه من مساعدة له ولرفقاء محرز، كما تم الاتفاق على تعيين مدرب حراس جزائري وكذلك المحضر البدني ليبقى اسم مساعده الثاني لم يفصل فيه بعد.

الطاقم الفني سيكوّن من إسبانيين وثلاثة جزائريين

وبحسب الاتفاق الذي دار بين رئيس الفاف خير الدين زطشي والمدرب الجديد سيكون الطاقم الفني للمنتخب الوطني مكونا من المدرب الرئيسي الإسباني وكذلك مساعده سيكون إسبانيا في حين سيكون مدرب الحراس من الجزائر وكذلك الحال مع المحضر البدني إضافة إلى المساعد الثاني للمدرب وتقني جزائري، إلا أن هوية الأسماء الجزائرية التي اختارها أو سيختارها زطشي للعمل في الطاقم الفني لم تتضح حتى الآن رغم وجود بعض التسريبات حول المدرب المساعد.

زطشي يفكّر في شريف الوزاني ليكون في الطاقم الفني

فيما يخص منصب المدرب المساعد الثاني للمدرب الإسباني، كشف مصدر مقرب من زطشي، أن هذا الأخير يفكر جيدا في منح المنصب للاعب الدولي السابق شريف الوزاني والمدرب الحالي لاتحاد بلعباس، الذي يملك كل المواصفات لتولي هذا المنصب، فبالإضافة إلى أنه لاعب دولي سابق أكد شريف الوزاني أنه مدرب كفؤ من خلال العمل الذي قام به مع الأندية التي أشرف عليها، كما أن زطشي يعرفه جيدا بما أنه أشرف على نادي بارادو الموسم المنصرم وحقق نتائج جد رائعة وكان قريبا جدا من تحقيق الصعود لهذا يريد رئيس الفاف رؤيته في الطاقم الفني الجديد للخضر.

المدرب الجديد سيمنح رأيه في أعضاء طاقمه قبل تعيينهم

رغم أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بتواجد ثلاثة جزائريين في الطاقم الفني وهم مدرب مساعد، مدرب حراس ومحضر بدني، إلا أن زطشي سيضع السير الذاتية لهؤلاء الثلاثة على طاولة المدرب الإسباني الجديد للتعرف عليهم وهل بإمكانهم العمل معه أم لا، لأنه يبقى المسؤول الأول والأخير على كل النتائج التي سيحققها رفقاء براهيمي مستقبلا تحت إشرافه، ومن حقه رفض الأسماء التي سيقترحها زطشي إن كانت لا تستوفي الشروط التي يريدها أن تتوفر في طاقمه الفني.

ب-بكوش