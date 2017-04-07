الجزائر تغرق في تصنيف الفيفا وتصل للمركز الـ54

مازال المنتخب الوطني الجزائري يواصل سقوطه الحر في تصنيف الفيفا، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم أمس عن تراجع جديد للمنتخب الوطني والذي وصل للمركز الـ54 عالميا، بعد أن كان في المركز الـ50 الشهر الماضي، الخضر تراجعوا بأربعة مراكز ليصل مجموع تراجعهم المتتالي لـ42 مركزا كاملا بسبب تراجع نتائج المنتخب في السنة الأخيرة .

أسوأ ترتيب للمنتخب الوطني منذ ثماني سنوات وستة أشهر

تواجد الخضر في المركز الـ54 لم يحدث منذ فترة طويلة، حيث دأب المنتخب منذ فترة سعدان على التواجد في المراكز الأربعين الأولى على الدوام، مرور المنتخب فوق حاجز الخمسين ذكرنا بفترات المستويات السيئة أيام عبد السلام، داود سفيان ومنيري، حيث يعتبر تصنيف أمس الأسوأ للخضر منذ شهر أكتوبر من عام 2008 أي منذ ثماني سنوات ونصف السنة بالضبط وقد احتل الخضر وقتها المركز الـ56 .

الجزائر في المركز الـ11 إفريقيا رغم التراجع

ورغم تراجع الخضر بأربعة مراكز كاملة، إلا أن ذلك لم يغيّر كثيرا من ترتيبهم الإفريقي، حيث واصلت الجزائر في المركز الـ11 إفريقيا متخلفة عن كل من مصر الأولى، السنغال الثانية، الكاميرون بطل إفريقيا الثالثة، بوركينافاسو الرابعة، نيجيريا الخامسة، الكونغو الديمقراطية السادسة، تونس السابعة، غانا الثامنة، كوت ديفوار التاسعة والجارة المغرب التي أتت في المركز العاشر، أغلب الفرق التي سبق ذكرها تراجعت في الترتيب فمن ضمن 11 فريقا تقدم ثلاثة فقط فيما تراجعت ثمانية فرق .

رفقاء فيغولي يتقهقرون للمركز الخامس عربيا والسعودية تتجاوزنا

أما عربيا فقط عرف المنتخب تقهقرا جديدا، الخضر خسروا مركزا لصالح المنتخب السعودي الذي بات في المركز الـ52 عالميا والرابع عربيا، فيما بقيت تونس، المغرب ومصر دائما أمامنا، اللافت في تصنيف المنتخبات العربية هو المركز المرموق جدا الذي وصل له المنتخب المصري الذي حلّ في المركز الـ19 عالميا بسبب نتائجه الكبيرة في آخر سنة ويعتبر الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي يحتل مركزا في العشرين الأوائل.

منذ رحيل غوركيف والمنتخب في تراجع مستمر

بالعودة للحديث عن تقهقر الخضر، نشير إلى أنهم عرفوا هبوطا حادا في التصنيف، حيث كان الخضر قبل 19 شهرا من الآن في المركز الـ15 ورغم تراجعهم قليلا، إلا أنهم بقوا دائما في مراكز المقدمة لكن ومنذ رحيل الناخب الأسبق غوركيف، فإن الخضر في تراجع رهيب إلى غاية وصولهم يوم أمس للمركز الـ56 ولا نعلم أي درك من تصنيف الفيفا سيصلون مستقبلا.

بورقعة-ع