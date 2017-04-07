الصحافة الإنجليزية تهاجم فيغولي مجدّدا

رغم أن لاعب الخضر سفيان فيغولي لم يشارك في خسارة فريقه واست هام ضد نادي آرسنال سهرة أول أمس، إلا أنه لم ينجو من النقد، حيث نال نصيبه من الإعلام الإنجليزي الصادر يوم أمس، الصحافة الإنجليزية قالت أن واست هام الحالي لم يعد يخيف أحدا، فبعد أن كان مرشحا للعب اللقب هاهو يجد نفسه في المراكز الأخيرة ومهددا بالهبوط والسبب لاعبين مثل سنودغراس وفيغولي اللذين فشلا فشلا ذريعا في سد الثغرة التي تركها باييت الراحل صوب مرسيليا في جانفي الماضي، هذا وكان فيغولي قد لازم الدكة في لقاء آرٍسنال الذي سقط فيه فريقه بثلاثية واقترب أكثر من مراكز الهبوط .

رحيله في الصيف بات مطلبا ملحا وليس تخمينا فقط

الصحافة الإنجليزية اجتهدت منذ جانفي الماضي في الحديث عن مستقبل فيغولي، فتارة تؤكد رحيله وتارات كثيرة تنفي وتؤكد العكس، لكن الانتقادات التي بات الجزائري يتعرض لها وكذا الهبوط الحاد في مستواه جعل بيئة واست هام غير ملائمة والرحيل ربما سيكون أحسن له وللفريق، سفيان لديه عديد الأندية الراغبة في ضمه وربما يجد ضالته هناك، كما أن واست هام لم يعد في حاجته بل سيعمد لشراء لاعبين جدد وبمستويات أحسن في الصيف، وبالتالي رحيل فيغولي بات مطلبا ملحا للجميع.

بورقعة-ع