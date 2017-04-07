الصحافة الفرنسية تهاجم غزال بقوة وتصفه بالشبح

كما كان متوقعا، كان الدولي الجزائري ولاعب ليون رشيد غزال ضحية جديدة للصحافة الفرنسية التي انتقدت وبشدة مستواه في لقاء ماتز الذي جرى سهرة الأربعاء وانتهى بفوز فريقه بثلاثية من دون رد، الصحافة الفرنسية منحت رشيد أسوأ العلامات ونصبته أسوأ لاعب في اللقاء وأجمعت على أنه لم يعد يفيد الفريق في شيء ومشاركته أساسيا في المرات المقبلة لن تكون مبررة.

لو بروغري: ” غزال لم يعد غزال الذي يعرفه الجميع”

صحيفة “لو بروغري” الصادرة من ليون والمقربة جدا من الفريق، تأسفت على الحالة التي وصل إليها الجزائري، حيث أكدت أنه لم يعد غزال الموسم الماضي والذي كانت الإدارة تلهث للتجديد له بل هو غزال ضعيف جدا ولم يعد يرضي أحدا، لو بروغري نصبت غزال أسوأ لاعب في اللقاء ومنحته علامة 4 من عشرة فقط .

ليكيب: ” غزال شبح ولم يعد موجودا”

صحيفة “ليكيب” الفرنسية سارت على نفسه نهج صحيفة “لو بروغري” وهاجمت مستوى غزال في لقاء ماتز وفي الموسم الحالي ككل، حيث قالت أن غزال أصبح شبحا للاعب الذي يعرفه الجميع ومن سابع المستحيلات أن يكون هو نفسه لاعب الموسم الماضي الذي أبهر الجميع، الصحيفة الفرنسية الذائعة الصيت، قالت أن غزال افتقد الإيقاع والرغبة ومنحته علامة 4 من عشرة كواحد من أسوأ اللاعبين في اللقاء ككل.

“لن يتحسّر أحد على رحيل غزال نهاية الموسم”

وبعد أن اجتمعتا على أن مستواه في الحضيض أجمعت الصحيفتان “ليكيب و “لو بروغري” على أن رحيل غزال نهاية الموسم لن يثير حفيظة أي كان، إدارة ليون ومدرب الفريق كانا يتحسران في كل مرة على تضييع غزال المميز مجانا نهاية الموسم، لكن هذا الغزال الذي يشارك في النصف الثاني من الموسم غزال سيء لا يمكن لأحد أن يفكر في الاحتفاظ به حتى وإن كان عقده ممتدا، أما وعقده ينتهي فرحيله لن يشكل أي مشكل.

غزال: ” قدمنا لقاء مميزا ضد ماتز واستحقينا الفوز”

ورغم أنه كان عرضة للهجوم منذ أيام وحتى بعد نهاية لقاء ماتز، إلا أن غزال لا يبدو مهتما البتة ويفكر فقط في ناديه الجديد، الدولي الجزائري ظهر على قناة الفريق الرسمية للحديث عن اللقاء مبديا ارتياحه الكبير للمستوى الذي قدمه فريقه وللنتيجة المحققة، رشيد قال أن ليون استحق الفوز لأنه كان أحسن رغم أن ماتز أبدى مقاومة كبيرة في الشوط الأول.

بورقعة-ع