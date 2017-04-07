المدرب الإسباني للخضر سيبرم عقدا بخمس سنوات

كشفت مصادر مقربة من رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي لا يزال يفاوض في المدرب الذي سيتولى شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني، أنه من وضع عديد الشروط التي يجب توفرها في العقد الذي سيبرم مع خليفة البلجيكي ليكنس، من أهمها مدة العقد في حد ذاته، فزطشي يريد التوقيع على عقد طويل الأمد نوعا ما، حيث اشترط على المدرب الإسباني عقدا بخمس سنوات، أي حتى مونديال قطر 2022، أين يريد زطشي الاستقرار على مستوى الطاقم الفني وهو ما سيتيح للمدرب تطبيق برنامجه ومنحه الوقت الكافي من أجل تحقيق برنامجه والأهداف التي ستوضع في عقده.

أول هدف هو بلوغ “كان” الكاميرون 2019

بعد الشرط الأول والذي يلزم المدرب الإسباني الجديد للخضر بتوقيع عقد لمدة خمس سنوات، أضاف ذات المصدر أن رئيس الفاف وضع ثلاثة أهداف وجب على المدرب القادم العمل على الوصول إليها، والبداية بالتأهل إلى كان الكاميرون 2019 والتي ستكون أول مباراة في تصفياتها شهر جوان القادم أمام الطوغو، التحدي الأول للمدرب وهو الهدف الذي يبدو على الورق سهل التحقيق بما أن المجموعة التي وقع فيها الخضر ليست بالصعبة والجزائر اعتادت على التواجد في العرس الإفريقي بشكل دائم.

بلوغ نصف نهائي الكان والتأهل إلى مونديال قطر 2022

التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بعد سنتين من الآن ليس الهدف الوحيد الواجب على التقني الإسباني الوصول إليه، بل وضع له زطشي هدفا آخر من المشاركة في الدورة وهو الوصول إلى المربع الذهبي كأقصى حد ولم لا تنشيط النهائي والعودة باللقب إن أمكن، وهو الهدف الذي لا يزال الخضر يبحثون عنه منذ آخر وصول إلى المربع الذهبي بجنوب إفريقيا 2010، ليبقى الهدف الأول والأساسي من التعاقد مع هذا المدرب هو التأهل إلى مونديال قطر 2022 بما أن الخضر فقدوا تقريبا كل الحظوظ في بلوغ مونديال روسيا وهم بحاجة إلى معجزة كروية لتحقيق ذلك، لكن مع هذا طلب زطشي من المدرب لعب اللقاءات المتبقية بكل قوة لعل المعجزة تحدث.

بند في العقد يسمح للفاف بفسخ الارتباط في حال فشله في بلوغ “كان” الكاميرون

نجح رئيس الفاف في وضع شرط في العقد الذي سيبرمه مع المدرب الجديد وهو أحقية الفاف في فسخ العقد من جانب واحد إن فشل المسؤول الجديد على العارضة الفنية في بلوغ الهدف الأول وهو “كان” الكاميرون، لأن الفشل في هذا الهدف الذي يبقى الأسهل مقارنة بالهدفين الآخرين يعني أن هذا المدرب لن يكون بإمكانه تأهيل الخضر إلى مونديال 2022 وسيكون أمام زطشي في حال حدوث هذا السيناريو الوقت الكافي لإيجاد مدرب يشرف على تصفيات المونديال، وفي ذات السياق لن ينال المدرب أي تعويض في حال الفشل لأن العقد الموقع هو عقد أهداف.

ب-بكوش