برشلونة يعلن انتهاء موسم متوسط ميدانه

تعرض متوسط ميدان برشلونة رافينيا ألكانتارا” خلال مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني لإصابة مفاجئة على مستوى الغضروف المفصلي للركبة والتي أكد حينها الأطباء أنها ستبعده عن الميادين لفترة تتراوح ما بين 3 و 4 أسابيع.
لكن اللاعب تلقى اليوم أخبارًا صادمة، فبعد أن أجرى العملية الجراحية في ركبته اليمنى، تبين أنه لن يكون قادرًا على ملامسة العشب الأخضر قبل 4 أشهر من الآن وهو ما يعني انتهاء موسمه تمامًا.
وقد أشار البيان الذي تداوله النادي الكتالوني في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أن نجمه البرازيلي سيكون بحاجة خلال الفترة القادمة للراحة مع اتباع برنامج خاص ومطول مع المعالج الفزيائي.
وكان رافينيا في الفترة الأخيرة يمنح مدربه “لويس إنريكي” حلولاً كثيرة، إذ يعطيه إمكانية المرور بشكل مميز من خطة 4-3-3 نحو 3-4-3 والتي مكنت الفريق من تحقيق انتصارات عديدة خلال الفترة الأخيرة، لكن غيابه هذا سيعقد الأمور كثيرًا على الفريق وسيحرمه من ورقة رابحة في شهرين عامرين بالمواجهات الحاسمة.