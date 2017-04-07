برشلونة يعلن انتهاء موسم متوسط ميدانه

هو مثال عن المدرب الشاب الناجح الذي تمكن من تكريس فكرة اقتنع بها المدربون الكبار في مختلف الملاعب العالمية لم يسبق للبطولة الوطنية أن خاضت تجربة شبيهة لها سوى في ...