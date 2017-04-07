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خبير اسباني يفجر مفاجأة حول مستقبل جيمس مع الريال

خبير اسباني يفجر مفاجأة حول مستقبل جيمس مع الريال

By admin
7 أبريل، 2017
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كشف الخبير الاسباني غويليم بالاغي ان نادي ريال مدريد على إستعداد لبيع نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز في الميركاتو الصيفي للاستفادة من قيمة بيعه لجلب لاعبين جدد.
وقد أدعت تقارير اسبانية أن النجم الكولومبى جيمس رودريغيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسبانى، قام بسب مدربه زين الدين زيدان بوالدته ، وذلك على خلفية استبداله أمام ليغانيس، والتى انتهت لصالح الفريق الملكى بنتيجة 4-2.
وذكرت صحيفة أكسبريس الانجليزية ان ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد هما المفضلين للحصول على توقيع جيمس رودريغيز في نهاية الموسم الحالي.
وانضم رودريغيز الى ريال مدريد في عام 2014 بعد تألقه في بطولة كأس العالم في البرازيل مع منتخب بلاده.
ويعتقد الخبير الاسباني غويليم بالاغي رودريغيز سيغادر العاصمة الاسبانية مدريد ، ليرفع حالة التأهب لعملاقي البريميرلييغ ليفربول واليونايتد وقال بالاغي:ريال مدريد يرغب في بيع جيمس مقابل 35 مليون جنيه استرليني.
وأضاف:تبقى جميع الخيارات مطروحة على طاولة الريال ، مانشستر يونايتد وليفربول يرغبون في ضمه ، ولكن أعتقد ان اليونايتد يملك الافضلية لضمه بسبب وكيل أعماله خورخي مينديز.
وتابع:لكن إيطاليا هي خيار أيضا بالنسبة له ، الشيء الوحيد المضمون في هذه المرحلة هو ان ريال مدريد يريد بيعه ويدرس خياراته.
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