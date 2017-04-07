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ديبالا يصدم ريال مدريد بشرط غريب في عقده الجديد مع جوفنتوس

ديبالا يصدم ريال مدريد بشرط غريب في عقده الجديد مع جوفنتوس

By admin
7 أبريل، 2017
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يعتبر المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، واحدا من ألمع المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة، بعد ظهوره بمستوى مميز مع جوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وارتبط ديبالا طوال الفترة الماضية بالرحيل عن صفوف يوفي، والانتقال لأي من الثلاثي بايرن ميونيخ، ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا لإذاعة “دياريو جول” الأسبانية فإن جوفنتوس يحاول حاليا اقناع ديبالا بالتوقيع على عقد جديد للحفاظ عليه لفترة أطول.

وأشارت إلى أن ديبالا لا يمانع التجديد مع النادي الإيطالي، ولكن بشرط ان يضع شرطا جزائيا بعقده يتيح له الانتقال إلى برشلونة اذا أراد.

ومن جانبه يتأهب برشلونة لاستغلال رغبة اللاعب في الانضمام له، بتقديم عرضا قد يصل إلى 100 مليون يورو أو تخفيضه بإدخال إيفان راكيتيتش او أندري جوميش في صفقة تبادلية.

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