رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد يهاجم عيسى حياتو

هاجم أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التعاقد المبرم بين “كاف” وشركة “لاغاردير سبورتس” الفرنسية، في عهد سلفه عيسى حياتو، والذي تم بموجبه بيع حقوق البث التلفزيوني للمسابقات الأفريقية، واصفاً إياه بأنه “عقد غير جيد”.
كان الاتحاد الإفريقي أعلن في سبتمبر من الماضي، بيع حقوق البث التلفزيونى لمسابقاته لشركة “لاغاردير” حتى عام 2028، مقابل مليار دولار أمريكي.
أوضح أحمد خلال حضوره اجتماع رابطة اتحادات دول جنوب القارة الإفريقية “كوسافا”، في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية:”الجميع مقتنع تماماً بأن العقد المبرم بين الاتحاد الإفريقي ولاغاردير غير جيد بالنسبة لكرة القدم الإفريقية، لذا فإنه سيتم إعادة النظر مرة أخرى فى بنود هذا التعاقد”.
أكد أحمد أنه لن يتم إبرام مثل هذه العقود طويلة الأجل، خلال فترة رئاسته لـ “كاف”.