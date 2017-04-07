رئيس طرابزون سبور: ” مجاني قدّم أكثر من المطلوب منه”

أدلى رئيس نادي طرابزون سبور محرم أسطا بتصريحات نقلها الإعلام التركي يوم أمس أشاد فيها بلاعب الخضر والقادم من ليغانيس كارل مجاني، الحديث جاء على إثر الإشادة التي تلقاها أسطا بسبب ميركاتو الفريق الناجح، حيث قال عن لاعبه الجزائري “مجاني لاعب جيد، أعتقد أنه قدّم أكثر مما هو مطلوب منه” وقام أسطا بثورة في النادي خلال جانفي الماضي بعد أن ضم ستة لاعبين، حيث تمكن طرابزون من خلال هذه التعاقدات من تحقيق 26 نقطة في الإياب فقط كأحسن فريق متقدما حتى على الرائد الحالي بيشكتاس الذي لم يحصد سوى 23 نقطة .

” السن لم يؤثر على كارل وطرابزون ليس دار عجزة ”

من بين الانتدابات الستة التي قام بها رئيس طرابزون محرم أسطا ثلاثة لاعبين تجاوز سنهم الثلاثين، وهو ما دفع بالإعلام المقرب للتساؤل عن سر التعاقد مع لاعبين عجائز، أسطا استغل الفرصة ليرد على كل من اتهمه، وقال أن مجاني وزميليه قدموا مستويات كبيرة والنادي يعرف جيدا لماذا تعاقد معهم وها هي النتائج تظهر، قبل أن يسخر من نقاده حين قال أن طرابزون سبور ليس دار عجزة بل ينتدب اللاعبين المميزين فقط، يذكر أن مجاني يبلغ من العمر 32 سنة وتعاقد لعام ونصف ما دفع الكثيرين للسخرية من هذا التعاقد الذي برزت قيمته حاليا .

بورقعة -ع