سيميوني: الفوز في البيرنابيو؟ التعادل في الكامب نو أفضل!

أسفرت قرعة ألعاب التضامن الإسلامية التي ستجرى في باكو الأذربيجانية في الفترة الممتدة بين 12و22 ماي عن وقوع المنتخب الأولمبي الجزائري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات فلسطين، ...