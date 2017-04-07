سيميوني: الفوز في البيرنابيو؟ التعادل في الكامب نو أفضل!

أكد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أن فريقه مستعد لمواجهة جاره ريال مدريد ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني مشيرًا إلى أن التعادل في الكامب نو والذي حصلوا به على لقب الليغا 2014 كان أكثر إلهامًا لهم من كل الانتصارات التي حققوها في البيرنابيو.
وأضاف مجيبًا عن تساؤلات حول فوز الأتلتي في البيرنابيو “لست فخورًا بهذا، بل بالتعادل في الكامب نو أمام البارصا والذي أعطانا لقب 2014”.
وتابع قائلاً “أنا أنتظر أن يضغط فريق ريال مدريد عاليًا في المباراة. أعتقد أنهم سيلعبون بالـ بي بي سي إضافة إلى إيسكو وسيكون لديهم استحواذ أكبر على الكرة مما لو لعب كاسيميرو”.