قادير عازم على إنقاذ ألكوركون من السقوط

أدلى لاعب الخضر السابق فؤاد قادير بتصريحات للموقع الرسمي لناديه سبقت لقاء فريقه ألكوركون اليوم الجمعة ضد نادي ميرانديس في الدرجة الثانية الإسبانية، قادير قال أن الكل عازم على الإطاحة بميرانديس من أجل إسعاد الجماهير وإبعاد الفريق عن الهبوط، كما أكد تكاتف كل زملائه وعملهم كفريق واحد من أجل النقاط الثلاث رغم أن الفوز بها لن يكون سهلا، لأن الخصم سيكون صعبا لأنه سيلعب على أرضه، هذا ويعاني قادير وألكوركون كثيرا، حيث يحتل المركز 19 على بعد نقطة واحدة فقط من الهبوط والخسارة اليوم ستعني وبكل تأكيد دخوله منطقة الخطر .

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