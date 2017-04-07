لأول مرة في البطولة..حدث تاريخي في انتظار نهائي الأبطال بكارديف

يدرس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إجراء خطوة قد تكون الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته بمدينة كارديف الويلزية في 3 يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن اليويفا يخطط لإقامة نهائي الأبطال للمرة الأولى في التاريخ تحت سقف مغلق بملعب ميلينوم في كارديف بحالة وجود طقس سيء يوم المباراة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة أخبرت اليويفا اليوم الجمعة، أن الملعب الذي يسع 74.500 ألف مشجع تم إغلاق سقفه من قبل بمباريات الراجبي الدولية، وتكرار هذا الأمر يمثل حدثا تاريخيا بالأبطال.

ومن المقرر ان تصبح هذه المرة الأولى التي تقام فيها مباراة كرة قدم دولية كبيرة، منذ مواجهة الأرجنتين وانجلترا بكأس العالم 2002 باليابان على ملعب سابورو دوم.

وقالت “ميرور” أن التغيير الجديد قد يضيف المزيد من الإثارة للمواجهة التي يشاهدها ما يقرب من 200 مليون مشجع حول العالم.