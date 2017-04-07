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ليستر سيتي يتلقى صدمة مدوية قبل معركة أتلتيكو مدريد الاوروبية

ليستر سيتي يتلقى صدمة مدوية قبل معركة أتلتيكو مدريد الاوروبية

By admin
7 أبريل، 2017
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تلقى نادي ليستر الانجليزي صدمة مدوية قبل معركة أتلتيكو مدريد الاسباني في الاسبوع المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. ووفقاً لصحيفة ديلي ستار الانجليزية بات من المرجح ان يخسر ليستر سيتي خدمات مدافعه وقائد الفريق ويس مورغان عن أكبر وأهم مباراة للثعالب هذا الموسم ضد أتلتيكو مدريد بدوري الابطال. ويبدو ان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما ويس مورغان من المؤكد استبعاده من مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل بسبب الإصابة. وسوف يغيب المدافع مورغان عن مباراة يوم الاحد ضد إيفرتون بعد فشله في التعافي من مشكلة في الظهر. 

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