ميسي يثير غضب نجوم ريال مدريد برسالة لسيميوني

أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة قد أثار غضب جماهير فريق ريال مدريد مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة “داريو غول” الاسبانية اليومية، والتي ذكرت أن قائد برشلونة الثاني قد خاطب مواطنه ديييغو سيميوني، وحثه على ايقاف انتصارات ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن حالة من الغضب العارم قد انتابت النجم الاسباني سيرجيو راموس من محاولات ميسي لتحفيز الروخيبلانكوس، قبل ديربي العاصمة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر حاليًا سباق ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين عن برشلونة، ولديه مباراة مؤجلة أمام سيلتافيغو.