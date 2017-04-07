هني:” لم أتحدث مع زطشي، لست متخوّفا من سياسته ومرحبا بالمحليين إن قدموا الإضافة “

“لست مطلعا على ما يحدث في الجزائر لكن رحيل روراوة لن يؤثر علينا ”

أدلى لاعب الخضر ونادي أندرلخت سفيان هني بتصريحات مطولة جدا لصحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، تكلم فيها عن عدة محاور، سفيان تكلم عن مشواره الكروي بين فرنسا وتركيا وحتى الوصول للدوري البلجيكي كما تكلم عن مستقبله وكشف أنه يحظى باهتمام أندية كثيرة من الموسم الماضي، لكنه فضل البقاء في بلجيكا والانتقال لناديه الحالي من أجل الحفاظ على ديناميكية التطور قبل اختيار فريق أكبر في قادم السنوات، سفيان تكلم أيضا عن المنتخب الوطني وتطرق للأحاديث الكثيرة التي تدور حول إمكانية التخلي عن المحترفين ورد هنا بكل احترافية، خريج مدرسة نانت بدأ حديثه بخصوص محور المنتخب بأول دعوة له حين قال: “لقد تلقيت دعوة المنتخب الوطني بكل فرح وفخر كان ذلك في آخر لحظة بسب إصابة سوداني، كنت سعيدا جدا عند وصولي للجزائر لم أكن أعرف المجموعة عدا براهيمي، لكن ورغم ذلك استقبلت بطريقة أكثر من رائعة “.

“لا يمكنني أن أشرح سبب إخفاقنا في الكان لكننا لم نكن أسودا فوق الميدان”

بعد ذلك تطرق هني للخروج المخيب الذي تعرض له المنتخب من كان الغابون، حيث اختصر المشكل في ذهنية اللاعبين، حين قال: ” لقد كان الأمر صعبا جدا، لقد كانت خيبة كبيرة خاصة لأنصارنا الذين لم يتجرعوا ذلك الخروج ظنا منهم أننا سنقدم ما هو أحسن، لا يمكنني أن أشرح لكم السبب حتى أننا لم نتكلم مع بعضنا نحن اللاعبين، لا أعرف ما أقول لكن ما يمكن أن أضيفه أننا لم نملك الرغبة الجارفة في الفوز لم نكن أسودا فوق أرٍضية الميدان “.

“الجزائر تملك منتخبا كبيرا ومن يقول العكس هراء”

هني بدا جد غاضب على كل المحللين الذين قللوا من قيمة المنتخب الوطني وأكدوا أنه غير قادر على الفوز بالكان (وما أكثرهم)، حيث رد عليهم سفيان بكل قوة ووصف كلامهم بالهراء ” لا أريد أن أستمع لهراء الذين يقولون أننا لم نكن قادرين على الفوز بالكان لأننا لسنا منتخبا كبيرا هل برأيهم زامبيا فريق كبير وكانت قادرة على الفوز بالكان ؟ الجزائر تملك فريقا مميزا وكان يمكنه بسهولة الفوز بالكان لكن هناك بعض الأمور وقفت عائقا من أجل تحقيقنا لذلك “.

“ليست مطلعا على ما يدور في الجزائر والفاف وزطشي لم يتصل بي لحد الآن “

وعن موضوع الساعة تطرق سفيان لما يدور في أروقة الفاف، حيث أكد أنه غير مطلع على ما يدور وما يعرفه فقط سمع به من وسائل الإعلام، وفي هذا الشأن قال: ” ليس لدي علم بما يدور الآن في الفاف، أنا مثلك قرأت وسمعت أشياء كثيرة، على العموم سنعرف كل شيء في الاجتماع القادم للمنتخب الوطني” وعن إمكانية اتصال زطشي به قال ” لا، زطشي لم يتصل بي”

“رحيل روراوة لن يغيّر شيئا، لأننا نركز على ما نقدمه فوق أرضية الميدان فقط”

ما يحدث في أروقة الفاف تمخض عنه كما يعرف الجميع رحيل روراوة الذي هندس لقدوم كل لاعبي المنتخب حاليا، وهو أمر يبدو مؤثرا لكن سفيان هني نفى ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن ولاءه للجزائر وليس لشخص روراوة وقال” رحيل روراوة وقدوم زطشي لم يغير شيئا بالنسبة لنا نحن اللاعبين ما يهمنا نحن هو اللعب من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والفوز بالمباريات ولا نهتم أبدا لسياسات الفاف نحن اللاعبين نتكلم فقط على أرضية الملعب “.

” لست متخوّفا من سياسة رئيس الفاف الجديد ومرحبا بكل من يقدّم الإضافة”

من أبرز محاور حملة زطشي نحو كرسي رئاسة الفاف هو إعادة الاعتبار للاعب المحلي، حيث علق سفيان على الأمر أنه ليس متخوفا بتاتا منه وقال” أنا لا أتخوف أبدا من الحديث الذي يقال على لسان زطشي بمنح الفرصة للمحليين، إذا كان لاعبو البطولة الجزائرية يستحقون مكانا في المنتخب فإن ذلك سيكون في صالحنا لأنه سيخلق جوا أكبر من المنافسة وبالتالي الوصول لأعلى مستوياتنا “.

بورقعة-ب