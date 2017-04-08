آرسنال معرض لخسارة ركيزة هامة بخلاف سانشيز!

فتح قائد وقلب دفاع آرسنال، لوران كوسيلني، الباب أمام العودة إلى فرنسا، وتحديدًا إلى فريق مارسيليا، الذي بدأ في تدشين مشروع قوي باستقطاب بعض نجوم الكرة الفرنسية مثل ديميتري باييت وباتريس إيفرا.

جاء ذلك على صدر موقع “ياهو فرنسا”، الذي أشار إلى رغبة مارسيليا في الحصول على خدمات كوسيلني، حيث وضعه على رأس قائمة أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونقل الموقع عن مصدر قوله “إن كان مارسيليا قد نجح في اجتذاب ديميتري باييت، فيمكنه أن يفعل الشيء نفسه مع لوران كوسيلني، لما لا؟”.

ومن المعروف أيضًا أن اسم نادي الجنوب الفرنسي قد ارتبط بأوليفيه جيرو، الذي يُعاني من المشاركة بصفة أساسية رفقة آرسنال هذا الموسم، نظرًا لاعتماد المدرب آرسين فينجر على أليكسيس سانشيز في مركز المهاجم الصريح.

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