أحمد أحمد رئيس الكاف:” قرار لعب الكان في الصيف بيد كل الأفارقة”

خص الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد وكالة الأنباء الفرنسية بحوار تحدث فيه عن المشروع الذي ينوي تجسيده في فترة رئاسته للكاف وكذلك إمكانية إجراء كأس أمم إفريقيا في الصيف، وكذلك منح النجوم الأفارقة مناصب في تسيير الكاف، أحمد قال أن التغيير الأول الذي جاء به هو وجود برنامج في حد ذاته إضافة إلى التغييرات التي ستجرى على الشؤون الإدارية والمالية لتي تنعدم للشفافية والتدخل في اتخاذ القرار وسيمكن الحكم على الفرق الذي سيحدث.

“أرفض تدخل الحكومات في كرة القدم”

وعن العقوبات لتي تعرضت لها مالي بعد تدخل حكومة البلد في عمل الاتحادية، قال أحمد أحمد أنه يرفض هذا التدخل ويجب أن يحمي الكرة في إفريقيا، لأنه سبق وأن تدخل رئيس بلده لما كان رئيسا لاتحادية مدغشقر ورفض ذلك، وقال: “لا يمكننا تطوير كرة القدم في إفريقيا دون حكومة ولكن لا يمكننا أن نقبل تدخل الحكومة، لأن الهدف ليس فقط الأداء ولكن أيضا تعليم الشباب الإفريقي من خلال كرة القدم”.

“الكان أولوية لنا ولعبها في الصيف قرار جميع الأفارقة”

وعن إمكانية تغيير توقيت الكان من جانفي إلى الصيف قال الملغاشي: “أنا لست ضد لعب الكان في الصيف، خطواتي الأولى ستكون للاستماع إلى الناس وإلى فتح نقاش بشكل رسمي لكل ما يتعلق بكأس إفريقيا، لأنها أولوية بالنسبة لنا، يجب علينا أن تتطور، وسوف نتخذ قرارا من شأنه أن يكون جيدا للكنفدرالية وليس فقط ما يناسب لجنتها التنفيذية”.

” اتصلت بدروغبا، أبيدي بيلي ومبوما لتنظيم اجتماع”

بعدها، عرج الرئيس الجديد للكاف للحديث عن إشراك النجوم الأفارقة في تسيير شؤون الكاف، وهنا كان رد أحمد أحمد “لقد كان لي اتصال مع دروغبا وأبيدي بيلي وباتريك مبوما وسننظم اجتماعا مع ممثلين عن النجوم الأفارقة لبحث التعاون في المستقبل مع الكاف، على سبيل المثال في كان أقل من 17 القادم (من 21 ماي – 4 جوان، الغابون) سيقومون برعاية للاعبين ويأتون للحديث إلى الشباب وإعطاء الدافع والنصائح لهم”.

” لا أفهم لماذا يتألق الأفارقة في مونديال الشباب ويفشلون في مونديال الأكابر”

وفي الختام سؤال رئيس الكاف عن المقاعد التي ستمنح لإفريقيا في كأس العالم 2016 والتي تم رفعها إلى تسعة إن كانت كافية أم لا، قال أحمد أحمد أن هناك قانونا قصد الإعداد، لكن الكل يتحدث عن كأس العالم للكبار ثم ننسى تألق إفريقيا في فئة الشباب، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في تطوير كرة القدم في إفريقيا وأن نفهم لماذا يمكننا الفوز بالألقاب في فئة الشباب ولماذا يتوقف مشوار الأفارقة عند ربع النهائي لدى الأكابر”.

ب-بكوش