ألكسيس: في برشلونة تعلمت كرة القدم من جديد!

تذكر النجم التشيلي «ألكسيس شانشيز» فترته مع برشلونة التي سبقت انتقاله لفريقه الحالي آرسنال، حيث أكّد أنه شعر بأنه يتعلم كرة القدم من جديد بعد التوقيع في صفوف الفريق الكتلوني رغم الثقة الكبيرة التي كان يملكها في نفسه والتي ساعدته على الظهور بشكل جيد.

ففي حديث للموقع الرسمي لآرسنال، قال النجم ألكسيس «كنت أثق في إمكانياتي كلاعب وفي ما أنا قادر على القيام به على أرضية الميدان. لم أشعر بالتوتر رغم أنني لم أكن سوى في عمر الـ21. كنت أحاول أن ألعب كما لو كنت في منزلي ومع أسرتي، وذلك ساعدني»

ثم استرسل «مع مرور الوقت عرفت أن التواجد في برشلونة يجعلك تشعر وكأنك تتعلم لعب كرة القدم من جديد. هناك لا يركزون على جعلك جيدًا عندما تكون الكرة في حوزتك فقط، بل على التحركات التي يجب أن تقوم بها. في تلك الفترة ميسي كان يلعب في العمق، وكان علينا أن نترك له المساحة الكافية من أجل التحرك ومواجهة الخصم»

وأنهى حديثه «تعلمت أيضًا كيف يجب أن أتحرك، أن أسترجع الكرة، وكيفية إيجاد المساحات ومتى يجب أن أراوغ الخصم ومتى يجب أن أمرر. أحيانًا كنت أحاول المراوغة في الوقت الخاطئ وأحيانًا كنت أمرر عندما كان يجب أن أراوغ، وتعلمت الكثير في تلك الفترة وهو ما ساعدني على التطور»

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