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إسبانيول يحقق فوزاً صعباً على حساب آلافيس في الليغا بهدف نظيف

إسبانيول يحقق فوزاً صعباً على حساب آلافيس في الليغا بهدف نظيف

By admin
8 أبريل، 2017
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حقق فريق إسبانيول الإسباني فوزاً صعباً على حساب نادي ديبورتيفو آلافيس بهدف دون رد في إطار لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإسباني .
لم ينجح الفريقين في تسجيل أية اهداف في الشوط الاول .
وفي الشوط الثاني كثف فريق إسبانيول من هجماته حتى تمكن اللاعب بياتي من تسجيل الهدف الاول للنادي الكتالوني في الدقيقة ال57 .
حاول فريق آلافيس تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية .
أصبح رصيد إسبانيول بعد الفوز 46 نقطة في المركز التاسع في الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد آلافيس عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر .
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