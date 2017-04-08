إسبانيول يحقق فوزاً صعباً على حساب آلافيس في الليغا بهدف نظيف

حقق فريق إسبانيول الإسباني فوزاً صعباً على حساب نادي ديبورتيفو آلافيس بهدف دون رد في إطار لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإسباني .

لم ينجح الفريقين في تسجيل أية اهداف في الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني كثف فريق إسبانيول من هجماته حتى تمكن اللاعب بياتي من تسجيل الهدف الاول للنادي الكتالوني في الدقيقة ال57 .

حاول فريق آلافيس تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية .

أصبح رصيد إسبانيول بعد الفوز 46 نقطة في المركز التاسع في الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد آلافيس عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر .