وصف مُدرب لاتسيو «سيموني إنزاغي» قائد نابولي «ماريك هامسيك» باللاعب الأكثر كمالًا في الدوري الإيطالي، حيث حذّر لاعبيه منه قبيل اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو في روما يوم الأحد المقبل.

ويبصم هامسيك على موسم مميز جدًا، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا وتمرير 12 كرة حاسمة في جميع المُسابقات هذا الموسم، كما أنه أصبح على بعد 3 أهداف من معادلة رقم دييجو مارادونا كأفضل هداف في تاريخ نابولي بـ115 هدف.

ففي تصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت، قال إنزاجي «شخصيًا يُعجبني هامسيك كثيرًا. إنه لاعب متكامل، وفي هذا الشق، أعتقد أنه الأفضل في إيطاليا»

ثم تحدث عن موسم فريقه «حققنا 60 نقطة في الدوري حتى الآن، وهو أمر رائع جدًا، لكني لست راضيًا بعد. يجب أن نحاول أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط»

وأنهى كلامه متطرقًا لقدرته على مضايقة نابولي «على الورق لسنا عائقًا كبيرًا أمام وصول نابولي لدوري أبطال أوروبا، لكننا أظهرنا مرارًا قدرة كبيرة على منافسة أي فريق كان. في السيري آ أي تعثر قادر على تغيير الأوضاع»

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