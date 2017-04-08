إيقاف بن سبعيني لمباراتين

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية عقوباتها عن الجولة الماضية والتي كانت قاسية جدا على الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع نادي ران الفرنسي، الذي عوقب بالإيقاف لمباراتين بعد خروجه بالبطاقة الحمراء في لقاء فريقه ونادي ليون بعد خمس دقائق لعب فقط، رغم أن قرار طرده أثار موجة انتقادات للحكم الذي أدار اللقاء، بما أن بن سبعيني لم يكن يتعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة العمليات وكان الأحق هو حصوله على بطاقة صفراء فقط، فكل متتبعي الليغ 1 كانوا ينتظرون حصول اللاعب على عقوبة الإيقاف بلقاء فقط أو إلغاء البطاقة نهائيا، غير أن القرار الذي صدر أمس بتوقيفه لمباراتين جاء صادما، حيث دوّن حكم اللقاء أن بن سبعيني دفعه بعد نيل البطاقة، وهو ما لم يقم به اللاعب ووثقته كاميرات التلفزيون.

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