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البايرن يُنذر ريال مدريد برباعية في دورتموند

البايرن يُنذر ريال مدريد برباعية في دورتموند

By admin
8 أبريل، 2017
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تجاوز نادي بايرن ميونخ سقوطه المفاجئ على يد هوفنهايم في الجولة الماضية، بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 4/1، على ملعب “الأليانز آرينا” في قمة الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

وتعد المباراة “البروفة” الأخيرة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد يوم 12 من الشهر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث اطمئن المدرب الإيطالي على مستوى العديد من نجومه الذين تألقوا في مباراة اليوم كليفاندوفسكي وآريين روبين وفرانك ريبييري، والذين وقعوا على الأهداف الأربعة.

وعزز بايرن صدارته للبوندسليجا برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 50 نقطة في المركز الرابع على لائحة الترتيب، وفوت على نفسه فرصة الحصول على المركز الثالث من هوفنهايم.

وعلى عكس السيناريو المعتاد في مثل هذه القمم، التي تبدأ عادة بفترة جس نبض، دخل بايرن في صلب الموضوع مبكرًا بدك شباك غريمه بهدفين في غضون 10 دقائق.

افتتح النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري باب التسجيل بعد مرور 4 دقائق، بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكرة عرضية عكسها فيليب لام من الجانب الأيمنن، قبل أن يُضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني من تصويبة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس دورتموند في منعها من معانقة شباكه.

ونجح دورتموند بالدقيقة 20 في تقليص الفارق عبر البرتغال رافائيل جيريرو، بطريقة رائعة بعد أن صوب كرة قوية اكتفى الحارس ستيفن أولريتش بمشاهدتها في الشباك.

وبنفس سيناريو الشوط الأول، كانت بداية الشوط الثاني نارية بالنسبة لأصحاب الأرض، حيث ظهر آريين روبين في الصورة، وعزز تقدم البايرن.

هاجم دورتموند على أمل تقليص الفارق مجددًا، وأهدر هدافه بيير إميريك أوباميانج فرصة سانحة للتسجيل، لترتد الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي انفرد بالحارس رومان بوركي، حيث لم يجد الأخير أي حل سوى عرقلة المهاجم البولندي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة.

انبرى ليفاندوفسكي للركلة بنفسه، وترجمها بنجاح، محرزًا هدفه الشخصي الثاني في المباراة، وهدف بايرن الرابع.

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