البايرن يُنذر ريال مدريد برباعية في دورتموند
تجاوز نادي بايرن ميونخ سقوطه المفاجئ على يد هوفنهايم في الجولة الماضية، بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 4/1، على ملعب “الأليانز آرينا” في قمة الجولة الـ28 من الدوري الألماني.
وتعد المباراة “البروفة” الأخيرة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد يوم 12 من الشهر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث اطمئن المدرب الإيطالي على مستوى العديد من نجومه الذين تألقوا في مباراة اليوم كليفاندوفسكي وآريين روبين وفرانك ريبييري، والذين وقعوا على الأهداف الأربعة.
وعزز بايرن صدارته للبوندسليجا برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 50 نقطة في المركز الرابع على لائحة الترتيب، وفوت على نفسه فرصة الحصول على المركز الثالث من هوفنهايم.