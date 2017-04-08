البايرن يُنذر ريال مدريد برباعية في دورتموند

بعد تأكيد رئيس الفاف خير الدين زطشي على أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني سيكون من جنسية إسبانية إضافة إلى بعض التسريبات التي تتحدث على أنه مدرب عمل كثيرا في الليغا ...