المنتخب الأولمبي يواجه فلسطين، عمان وتركيا في ألعاب التضامن الإسلامية

أسفرت قرعة ألعاب التضامن الإسلامية التي ستجرى في باكو الأذربيجانية في الفترة الممتدة بين 12و22 ماي عن وقوع المنتخب الأولمبي الجزائري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات فلسطين، عمان وتركيا في حين وقع البلد المستضيف أذربيجان في المجموعة الأولى إلى جانب كل من المنتخب المغربي، منتخب السعودية الكاميرون وتأتي مشاركة أولمبيو الخضر في هذا الموعد من أجل التحضير من الآن للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث يهدف القائمون على المنتخب الوصول إلى ثاني مرة على التوالي إلى الأولمبياد.

تربص ثان مبرمج هذا الأسبوع بقيادة قريشي

من المنتظر أن تتم برمجة تربص ثان للمنتخب المحلي بعد الأول الذي جرى الأسبوع المنصرم بقيادة المدير الفني الوطني والمدرب المؤقت توفيق قريشي من أجل تشكيل المنتخب الأولمبي، حيث ينوي توجيه الدعوة للاعبين جدد لم يشاركوا في التربص الأول مع إبقاء المتألقين على أن يبرمج تربصا ثالثا والأخير في البرنامج ليعلن بعدها قريشي عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي الذي سيكون معنيا بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذا تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

ب-بكوش