بايرن ودورتموند بكامل الأسلحة الثقيلة في قمة البوندزليغا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها لقاء اليوم ضد الضيف والغريم بوروسيا دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وجاءت تشكيلة البافاري كالتالي:

حراسة المرمى : اولريتش.

دفاع : ديفيد ألابا، جيروم بواتينغ، خافي مارتينيز، فيليب لام.

وسط : تياغو ألكانتارا، تشابي ألونسو، أرتورو فيدال، أرين روبن، فرانك ريبيري.

هجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الأخر أعلن أيضا توماس توخيل المدير الفني لدورتموند عن تشكيلة فريقه للمباراة.

وجاءت تشكيلة أسود الفستفاليا كالتالي :

حراسة المرمى : بوركي

دفاع : بارترا، سوكراتيس،جينتر.

وسط : شميلزر، جوريرو، كاسترو، باسلاك.

هجوم: بوليسيتش، ديمبلي، أوباميانغ.