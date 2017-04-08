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بايرن ودورتموند بكامل الأسلحة الثقيلة في قمة البوندزليغا

بايرن ودورتموند بكامل الأسلحة الثقيلة في قمة البوندزليغا

By admin
8 أبريل، 2017
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها لقاء اليوم ضد الضيف والغريم بوروسيا دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وجاءت تشكيلة البافاري كالتالي:

حراسة المرمى : اولريتش.

دفاع : ديفيد ألابا، جيروم بواتينغ، خافي مارتينيز، فيليب لام.

وسط : تياغو ألكانتارا، تشابي ألونسو، أرتورو فيدال، أرين روبن، فرانك ريبيري.

هجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الأخر أعلن أيضا توماس توخيل المدير الفني لدورتموند عن تشكيلة فريقه للمباراة.

 وجاءت تشكيلة أسود الفستفاليا كالتالي :

حراسة المرمى : بوركي

دفاع : بارترا، سوكراتيس،جينتر.

وسط : شميلزر، جوريرو، كاسترو، باسلاك.

هجوم: بوليسيتش، ديمبلي، أوباميانغ.

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