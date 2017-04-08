برشلونة يخشى تكرار سيناريو الأمل الكاذب

يحل اليوم فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره ريال مدريد، ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني، في لقاء من المنتظر أن يكون صعبًا على كلا الفريقين.

لقاء اليوم يدخله ريال مدريد وهو في صدارة ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 71 نقطة وله لقاء مؤجل، ويحتاج للفوز في كل مبارياته، من أجل التأكد من تحقيق الليجا بدون انتظار هدايا من أي فريق آخر، كما أنه يملك أريحية خسارة الكلاسيكو مع الفوز بكل اللقاءات الآخرى، وهو الأمر الذي سيتوجه بالدوري أيضًا.

ومساءًا يدخل برشلونة مباراة تبدو سهلة نسبيًا أمام مالاجا، على ملعب “لا روزاليدا”، الا أن الفريق الكتالوني يواجه الكثير من الصعوبات على هذا الملعب في السنوات الأخيرة.

ويخشى فريق برشلونة تكرار سيناريو الأمل الكاذب الذي تكرر كثيرًا في الفترة الأخيرة، مع كلا الفريقين.

حيث يدخل آحد فريقي برشلونة أو ريال مدريد الجولة وهو يأمل في تعثر المنافس في المباراة الصعبة التي يخوضها، على اعتبار أنه ضامن للفوز في مواجهته السهلة، ويجد نفسه مصدومًا في نتيجة سلبية، مع انتصار المنافس في اللقاء الصعب.

تكرر هذا الأمر مرتين هذا الموسم فقط، حيث انتظر الفريق الكتالوني تعثر الملكي أمام أتلتيكو مدريد في الدور الأول، وفاز البلانكوس بثلاثية نظيفة، وتعثر برشلونة أمام مالاجا بتعادل سلبي.

وفي خلال اسبوع واحد فقد ريال مدريد خمس نقاط أمام كل من لاس بالماس وفالنسيا الذي يؤدي موسم ضعيف للغاية، وفي نفس الفترة الزمنية نجح برشلونة في تخطي عقبتين صعبتين للغاية أمام كل من سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد، وتصدر الدوري لفترة قليلة.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، ويحتاج للحصول على كل النقاط المتاحة، بالاضافة لتعثر ريال مدريد في آحدى المباريات بعيدًا عن الكلاسيكو.