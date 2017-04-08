بلقبلة: “أرتاح كثيرا مع بن ناصر في الملعب”

أدلى متوسط ميدان نادي تور الفرنسي هاريس بلقبلة بتصريحات تحدث فيها عن وضعية ناديه تور وعن إمكانيات مواطنه الجزائري الآخر إسماعيل بن ناصر، الذي يلعب للفريق في شكل إعارة قادما من آرسنال وهنا أوضح لاعب المنتخب الأولمبي السابق ” منذ قدومي إلى نادي تور وأنا ألعب من أجل تفادي السقوط، وضعية حقا تؤثر على معنويات اللاعب وأتمنى يوما ما أن ننافس على الصعود، من جهة اللعب أجد نفسي مرتاحا كثيرا مع بن ناصر في وسط الميدان، لدينا طريقة لعب واحدة، فنحن نبادر نحو الهجوم إلا أني أرغب في عدم الصعود لخلق التوازن، أنا وبن ناصر نكمل بعضنا على أرضية الميدان بشكل جيّد”.

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