الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
بوتشيتينو: الرباعية مُستحقة، وسنواصل الضغط على تشيلسي

بوتشيتينو: الرباعية مُستحقة، وسنواصل الضغط على تشيلسي

By admin
8 أبريل، 2017
1707
0
Share:

تغنى مدرب توتنهام “ماوريسيو بوتشينيو” بفريقه، بعد اكتساح واتفورد بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الافتتاحي للأسبوع الـ32 للبريميرليج، الذي استضافه ملعب “وايت هارت لين” ظهر اليوم السبت.

وبعد الفوز الذي صاحبه أداء مُبهر، قال المدرب الأرجنتيني لشبكة سكاي سبورتس “لعبنا مباراة أكثر من رائعة، وسعداء للغاية بالطريقة التي لعبنا بها. أعتقد أن الفوز مُستحق، وكنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، والحق أنا مسرور وفخور بأداء فريقي”.

وعن صراع المنافسة على اللقب، بعد تقلص الفارق مع تشيلسي لأربع نقاط، قبل مباراة المتصدر مع بورنموث، قال “من المهم أن نُحافظ على تركيزنا في كل مباراة، والآن نجحنا في تقليص الفارق مع تشيلسي. الفارق أصبح أربع نقاط ولهم مباراة أقل، لكننا سنواصل الضغط عليهم”.

goal

الموضوع السابق

ديبالا يثير التكهنات حول رحيله والانتقال لبرشلونة

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017