بوتشيتينو: الرباعية مُستحقة، وسنواصل الضغط على تشيلسي

تغنى مدرب توتنهام “ماوريسيو بوتشينيو” بفريقه، بعد اكتساح واتفورد بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الافتتاحي للأسبوع الـ32 للبريميرليج، الذي استضافه ملعب “وايت هارت لين” ظهر اليوم السبت.

وبعد الفوز الذي صاحبه أداء مُبهر، قال المدرب الأرجنتيني لشبكة سكاي سبورتس “لعبنا مباراة أكثر من رائعة، وسعداء للغاية بالطريقة التي لعبنا بها. أعتقد أن الفوز مُستحق، وكنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، والحق أنا مسرور وفخور بأداء فريقي”.

وعن صراع المنافسة على اللقب، بعد تقلص الفارق مع تشيلسي لأربع نقاط، قبل مباراة المتصدر مع بورنموث، قال “من المهم أن نُحافظ على تركيزنا في كل مباراة، والآن نجحنا في تقليص الفارق مع تشيلسي. الفارق أصبح أربع نقاط ولهم مباراة أقل، لكننا سنواصل الضغط عليهم”.

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