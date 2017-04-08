بونجاح يفشل في نيل لقب هداف الدوري القطري

أخفق المهاجم الدولي الجزائر بغداد بونجاح في صفوف نادي السد القطري من تحقيق الهدف الذي سطره بداية الموسم، وهو التتويج بلقب هداف الدوري القطري بعدما وقف عند عتبة الهدف 23 والذي سجله أول أمس في صفوف نادي السيلية لحساب الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم قطر، ورغم أن الهداف الحالي للدوري وهو المغربي يوسف العربي ومهاجم نادي لخويا لا يبعد عنه إلا بهدف، غير أن حرمان بونجاح من اللعب في اللقاء المقبل بداعي الإيقاف جعله يفقد فرصة اللحاق بالمغربي أو حتى معادلة رقمه، ليضيّع يذلك لقب الهداف كما ضاع لقب الدوري من السد لصالح لخويا القطري ومدربه جمال بلماضي.

بلماضي:” سعيد بتحقيق ثالث لقب مع لخويا”

عبّر المدرب الجزائري جمال بلماضي عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب الثالث لدوري نجوم قطر مع نادي لخويا، واعتبر بلماضي أن هذا التتويج هذا الموسم كان له طعم خاص بالنظر إلى الصراع الكبير عليه مع نادي السد وكذلك المجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وقال: ” أنا سعيد بتحقيق اللقب الثالث لي في مسيرتي التدريبية مع نادي لخويا، وفخور جدا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة جدا من أجل الوصول إلى التتويج، أشكرهم كثيرا على كل ما قدموه”.

ب-بكوش