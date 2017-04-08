تشيلسي يبطل مفعول قذيفة كينغ ويتشبث بالصدارة

في إحدى أبرز مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمييرليغ”، رد تشيلسي على انتصار توتنهام على واتفورد برباعية نظيفة بالفوز على مضيفه بورنموث في ملعب فيتاليتي بثلاثية لهدف في مباراة مثيرة خاطر فيها النادي اللندني بتقدمه أمام زملاء جاك ويلشير، في ظل غياب دييغو كوستا عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

افتتح أسود لندن مجال التسجيل في الدقيقة السادسة عشر بنيران صديقة، فبعد هجمة من الجهة اليُمنى أرسل إثرها الجناح النيجيري فيكتور موزيس كرة عرضية أرضية إلى المهاجم الإسباني الدولي دييغو كوستا، سدد هداف البلوز كرة اصطدمت بالظهير الأيمن آدم سميث قبل أن تغالط الحارس البولندي المخضرم أرتورو بوروتش وتدخل مرماه.

لم تمضِ سوى ثلاثة دقائق حتى ضاعف تشيلسي النتيجة بإحراز هدفٍ ثانٍ بفضل تمريرة مذهلة من نجولو كانتي ومهارة إدين هازارد الرائعة في إنهاء الهجمة، حيث أرسل الفرنسي تمريرة أمامية من منتصف الملعب إلى الجهة اليُسرى على حدود منطقة الجزاء، حيث النجم البلجيكي الدولي الذي انفرد بحارس فيورنتينا الأسبق وراوغه ببراعة شديدة عن يمينه قبل أن يودع الكرة أرضية في المرمى الخالي.

وبينما كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء بهدفي البلوز، صدم جوشوا كينغ جمهور الضيوف بهدف صاعق في الدقيقة الثانية والأربعين، وذلك إثر مرتدة تلقى على إثرها بينيك أفوبي تمريرة في الجهة اليُمنى لزميله في الهجوم، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية للغاية لمست دافيد لويز لينحرف اتجاهها لدى انطلاقها من قدم النجم النرويجي، لتذهب نحو أقصى الزاوية القريبة على يسار الحارس تيبو كورتوا.

بدا فريق المدرب إدي هاو قادر على مقارعة فريق المدرب أنتونيو كونتي وخطف هدف التعادل، خاصة بعدما تقبل البلوز هدفًا للمباراة التاسعة على التوالي في سابقة هي الأولى منذ خمس سنوات. غير أن الدقيقة الثامنة والستين طمأنت مشجعي متصدر جدول ترتيب البريمييرليغ بهدف ثالث رائع أحرزه الجناح الأيسر الإسباني ماركوس الذي سدد ببراعة متناهية ركلة حرة مباشرة من الجهة اليُمنى على حدود منطقة الجزاء ليضع الكرة مقوسة وقوية من فوق الحائط البشري لبورنموث في أقصى الزاوية اليُسرى للحارس بوروتش.

بهذه النتيجة وسع تشيلسي الفارق مرة أخرى مع ملاحقه توتنهام إلى سبع نقاط بالوصول إلى النقطة الخامسة والسبعين في صدارة الدوري الممتاز، فيما بقي بورنموث بخمس وثلاثين نقطة في المركز الخامس عشر.

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