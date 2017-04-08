سحق توتنهام هوتسبيرز ضيفه واتفورد برباعية نظيفة، في اللقاء الافتتاحي للجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز، ليُعادل أصحاب وايت هارت لين، رقمهم الصامد منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

بهذا الفوز، يكون فريق العاصفة الساخنة قد حقق فوزه الحادي عشر على التوالي، على ملعبه “وايت هارت لين”، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ عام 1992، والأهم من ذلك، أن الفوز، قلّص الفارق مع الجار المتصدر “تشيلسي”، لأربع نقاط، قبل لقاء الأخير مع بورنموث مساء اليوم.

وشهدت المباراة عودة هداف الديوك “هاري كين”، بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته حوالي شهر، غير أن المهاجم الكوري “سون هيونغ مين”، سجل هدفين في شباك واتفورد، ورفع رصيد أهدافه هذا الموسم لـ11 هدفًا في البريميرليغ.

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