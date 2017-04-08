تيتي يبشر برشلونة بخصوص نيمار

أشاد الناخب البرازيلي «تيتي» بالتطور الكبير الذي يعرفه مستوى نجم فريقه «نيمار جونيور»، حيث أكّد أنه لم يبلغ أفضل مستوياته بعد وأنه سيُقدم ما هو أفضل بكثير بعد سنتين أو ثلاثة من الآن.

وأحدث تيتي تورة كبيرة في مُنتخب السيليساو مكّنته من العودة لمستواه المعهود، حيث أصبح بشكل رسمي أول منتخب يضمن التأهل لمونديال روسيا، كما عاد لاعتلاء صدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد 7 سنوات من الغياب عن ذلك المركز.

تيتي قال في حديثه لوسائل الإعلام «نيمار لاعب مختلف عن البقية، فالأمر يتعلق بلاعب مبهر. إنه في تطور مستمر سواءً على المستوى الكروي أو الذهني»

ثم استطرد «وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا وبرشلونة. نيمار سيصل لأفضل مستوياته بعد سنتين أو ثلاث سنوات. سنرى أفضل نسخة منه عندما سيصل لسن الـ28»

goal