تير شتيغن يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتلونية أن برشلونة قد بات قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق مع حارس مرماه الألماني «أندريه تير شتيغن» من أجل تجديد عقده حتى صيف 2022، علمًا أن العقد الذي يربطه حاليًا بالفريق ممتد حتى نهاية موسم 2018/2019.

إذ أكّدت الصحيفة المقربة من البيت الكتلوني أن المفاوضات بين الأطراف المعنية قد وصلت مراحل متقدمة جدًا في الأسابيع القليلة الماضية، ولم تتبق سوى تفاصيل صغيرة قبل الإعلان الرسمي الذي سيضمن مواصلة الحارس ذي الـ24 ربيعًا لخمسة مواسم بعد نهاية الموسم الحالي.

ويقدم تير شتيغن مستويات مميزة جدًا مع برشلونة منذ حصوله على مركز أساسي في الفريق عقب رحيل التشيلي كلاوديو برافو لمانشستر سيتي في آخر أسبوع من الميركاتو الصيفي الماضي، وهي خطوة ساهمت في حصوله على الاستمرارية التي افتقد لها في أول موسمين في الكامب نو.

اللاعب الذي سيُكمل 25 سنة في الـ30 من أبريل المقبل تأقلم بشكل مثالي مع الفريق بعد أول موسمين، وأصبح الآن من بين العناصر المؤثرة داخل غرفة الملابس، وهو ما جعل قرار المواصلة في برشلونة سهلًا بالنسبة له.

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