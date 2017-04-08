دراسة تكشف عن اللاعب المفضل لتحطيم سعر بوغبا

كشفت دراسة جديدة أن هداف نادي بوروسيا دورتموند، بيير إميريك أوباميانغ، هو اللاعب الأكثر احتمالاً لكسر حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني، ما يعني تجاوزه للرقم الذي انتقل به بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي (89 مليون جنيه إسترليني).

وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا 25 هدفًا، في 25 مباراة في الدوري الالماني هذا الموسم، ما جعله محط اهتمام ريال مدريد، وعدة أندية أخرى.

ويتقدم اسم اللاعب الجابوني على هداف البريميرليغ ونادي توتنهام هاري كين، ونجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فيما يتعلق بسعره المحتمل إن رحل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

وقد حللت شركات المراهنات “بوين” مجموعة من العوامل، بما في ذلك مركز اللاعب وعمره ومدة عقده، لتتوصل في الأخير إلى تلك القائمة بالترتيب.

ترتيب اللاعبين القادرين على كسر حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني

1- بيير إميريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند)

2 – هاري كين (توتنهام)

3- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

4 – باولو ديبالا (يوفنتوس)

5. نيمار (برشلونة)

6 – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)

7- إيدن هازارد (تشيلسي)

8 – فيليب كوتينيو (ليفربول)

9 – يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)

10 – ألكسندر لاكزيت (ليون)

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