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ديبالا يثير التكهنات حول رحيله والانتقال لبرشلونة

ديبالا يثير التكهنات حول رحيله والانتقال لبرشلونة

By admin
8 أبريل، 2017
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أثار باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الكثير من التكهنات حول رحيله عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية والانتقال إلى صفوف برشلونة الاسباني.
وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن المهاجم الارجنتيني قد أبدى إعجابه لصورة نشرها نيمار دا سيلفا مع ليونيل ميسي عبر حسابه على انستغرام ليثير الشكوك حول انتقاله للبلاوغرانا.
ويسعى يوفنتوس لتمديد عقد المهاجم الارجنتيني لعام اضافي اخر إلا أن اللاعب اصبح هدفا للعديد من الاندية منها برشلونة وريال مدريد وتشيلسي.
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