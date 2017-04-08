رسميا .. انتهاء موسم بيبي مع ريال مدريد

تسبب توني كروس لاعب وسط ريال مدريد في اضرار كبيرة لزميله في الفريق الملكي بيبي اليوم السبت في المباراة ضد أتليتكومدريد، مما ادى الى كسر اثنين من ضلوع المدافع وغيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

ووفقا لصحيفة ماركا تم نقل بيبي على الفور إلى مستشفى سانيتاس لا موراليجا، من أجل الخضوع لفحوصات لتحديد مدى خطورة الاصابة.

وتأكد الأن أن البرتغالي سيغيب عن مباراة ريال مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في دوري الأبطال وينضم إلى زميله الفرنسي رافائيل فاران في قائمة الإصابات، وبذلك يصبح المدرب زين الدين زيدان متاحا له فقط الثنائي ناتشو فرنانديز وسيرجيو راموس في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن عقد بيبي الحالي مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الحالي وكانت تقارير قد ربطته بالانتقال للدوري الصيني.