روبسون: هذا هو قائد مانشستر يونايتد في المستقبل

يرى أسطورة مانشستر يونايتد، بريان روبسون، أن بول بوغبا لديه كل الصفات المطلوبة لحمل شارة قيادة النادي في المستقبل.

وسيكون اسم قائد مانشستر يونايتد الجديد في الموسم المقبل، موضع مناقشة، في حال رحل هدافه التاريخي وقائده الحالي، واين روني، عن صفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية، المرتبط بشكل مستمر بالانتقال إلى الصين.

وقال روبسون لشبكة سكاي سبورتس “مورينيو هو من سيتخذ القرار بشأن اسم القائد، في رأيي بول بوغبا هو القائد المستقبلي لمانشستر يونايتد، لديه كل الصفات المطلوبة للاعب بمقدوره حمل هذه الشارة، ويتحسن ويتطور بمرور الوقت”.

أضاف “بول بوغبا يعمل بجد في المباريات، وأعتقد أنه يرغب في أن يُصبح أفضل لاعب وسط في العالم، لذلك استمراره على نفس النهج، والتحسن باستمرار، سيجعل مستقبله في مانشستر يونايتد مشرقًا للغاية”.

جدير بالذكر أن روني تحصل على شارة قيادة “الشياطين الحمر” من نيمانيا فيديتش، بعد انتقال الأخير إلى نادي الإنتر الإيطالي في عام 2014.