روراوة في القاهرة لتحضير البطولة العربية

يتواجد الرئيس السابق للفاف محمد روراوة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل حضور أشغال المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم الذي يعتبر عضوا فيه وذلك من أجل وضع آخر الروتوشات والترتيبات على برنامج البطولة العربية المزمع إجراؤها في القاهرة في الفترة الممتدة بين 15 جويلية و5 أوت بمشاركة عدة منتخبات عربية، روراوة سيتفرغ بشكل كلي لإنجاح هذه الدورة خاصة أنه يتواجد حرا من أي التزام بعد انسحابه من رئاسة الفاف، وكذلك خسارة عضويته في المكتب التنفيذي للكاف، رغم أنه لا يزال عضوا في اللجنة المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم ويزاول نشاطه بشكل عادي.

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