روماريو: نيمار أفضل من ميسي ورونالدو

لطالما اقتصرت الآراء حول أفضل لاعب في العالم، على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، روماريو، كان له رأي آخر باختيار مواطنه نيمار قبل أي لاعب آخر.

ويُقدم نيمار مردودًا رائعًا على كافة المستويات، إذ لعب دور البطولة مع المنتخب البرازيلي في جعله أول منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا (المتأهلة كبلد مضيف) بتسجيل 6 أهداف حتى الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية.

كما يبرز الدور الكبير للنجم البالغ من العمر 25 عامًا رفقة النادي الكتلوني، بتوقيعه على 15 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وقد بصم على هدفه رقم 100 بقميصه في الأسبوع الماضي.

كل هذا جعل روماريو، يشعر بأن نيمار قد تفوق على ميسي ورونالدو، رغم هيمنتهما على جائزة الكرة الذهبية في آخر 9 سنوات.

ونقلت شبكة إي إس بي إن عن روماريو قوله “في الفترة الحالية، نيمار هو نجم المنتخب البرازيلي، وهو أفضل لاعب في العالم، مع كامل الاحترام لميسي ورونالدو”.

أضاف “بالنظر إلى ما يفعله حاليًا مع برشلونة ومع البرازيل، فقد حان وقت اختياره أفضل لاعب في العالم”.

وأتم “نحن البرازيليون نضع كل ثقتنا في لاعب مثل نيمار، وبمقدوره قيادتنا نحو التتويج بلقب كأس العالم في روسيا”.

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