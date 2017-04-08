رومينيغي يعد: لن نتعاقد مع أي لاعب آخر من دورتموند

أكّد المُدير التنفيذي لبايرن ميونيخ «كارل هاينز رومينيغي» أن ناديه لن يقوم بأية صفقات جديدة من بوروسيا دورتموند، حيث أشار إلى أنه لم يدخل في أية مفاوضات مع لاعبي الفريق الأصفر ولا يفكر في ذلك أبدًا.

واعتاد الفريق البافاري على التعاقد مع أفضل لاعبي بوروسيا دورتموند في السنوات الأخيرة، حيث وقع مع أسماءٍ مميزة على غرار ليفاندوفسكي، ماريو جوتزه وماتس هوملز، وهي أسماء يبدو أن الفريق سيكتفي بها.

رومنيجه قال في تصريحاته «أستطيع أن أؤكد لكم أننا لم ندخل في أية مفاوضات مع أي لاعب من بوروسيا دورتموند. لم يحدث أمر من هذا القبيل ولن يحدث أبدًا» وهي تصريحات تأتي في وقت يملك فيه دورتموند أسماءً مميزة مثل أوباميانج، فيجل، ديمبيلي وبوليسيتش.

بالمقابل، يتواجه بايرن ميونيخ أمام غريمه دورتموند مساء اليوم في لقاءٍ حارق في البوندسليجا سيسعى من خلاله فريق أنشيلوتي من الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الخامس على التوالي، فيما يسعى رجال توخيل للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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