رونالدينيو: من أجل هذا الرجل رفضت اليونايتد وفضلت برشلونة

كشف النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، قبل أن يُفضل في الأخير الانتقال إلى برشلونة، نظرًا لصداقته القوية برئيس النادي السابق ساندرو روسيل.

وعلى الرغم من وصف رونالدينيو، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ «الشيء المميز»، لكنه لا يشعر بأي ندم على تفضيل النادي الكتلوني.

وفي تصريحات لمجلة مجلة «فور فور تو» قال النجم البرازيلي تعليقًا على اهتمام بعض أندية البريميرليج في ضمه «نعم كان بأمكاني اللعب لأي نادٍ آخر، لكنني فضلت الانتقال إلى برشلونة بسبب صداقتي مع ساندرو روسيل».

أضاف «كنت على وشك اللعب لمانشستر يونايتد، كان أخي يدرس بالفعل كافة العروض التي وصلت لي بعد فوزي بكأس العالم، الذي فتح لي الكثير من الأبواب، لكن عندما تم انتخاب ساندرو رئيسًا لبرشلونة، أصبح الاختيار سهلاً».

واعترف رونالدينيو بأنه كان مستهدفًا أيضًا من قبل تشيلسي في مراحل مختلفة طوال مسيرته، وبسؤاله عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم اللعب في إنجلترا قال «لا، لا أشعر بأي ندم حول هذا الأمر، رغم أنه كان يمكن أن يكون شيئًا مميزًا كون أن الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة رائعة».

وتابع في نفس السياق «الدوري هناك سريع جدًا، وأستمتع وأن أشاهد المباريات، ولا أشعر بالملل مطلقًا. لا أميل لمشاهدة كافة مباريات البريميرليج، لكنني أشاهد الأهداف وملخصات المباريات، أكثر من أي بطولة أخرى في العالم».

جدير بالذكر أن رونالدينيو، البالغ 37 عامًا، لا يلعب لأي فريق حاليًا عقب فك ارتباطه مع فلومينينزي البرازيلي في سبتمبر 2015.

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