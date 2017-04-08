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ريال مدريد كامل العدد في ديربي العاصمة

ريال مدريد كامل العدد في ديربي العاصمة

By admin
8 أبريل، 2017
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريـال مدريد الإسباني، عن تشيكلة فريقه التي ستخوض مباراة الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

وجاءت تشكيلة ريـال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: كارفخال، راموس، بيبي، مارسيلو.

وسط الملعب: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

الهجوم: بيل، رونالدو، بنزيما.

يذكر أن ريـال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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