زيدان مصدوم من التعادل مع أتليتكو : دفعنا ثمن غياب التركيز

أعرب زين الدين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن حزنه الشديد بعد أن أهدر فريقه فوزا ثمينا وتعثر بالتعادل مع ضيفه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في الجولة 31 من الدوري الاسباني.

وتقدم ريال مدريد عن طريق بيبي في الدقيقة 52، الا أن أتليتكو تمكن من إدراك التعادل عن طريق غريزمان قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وفي هذا الصدد قال زيزو في تصريحات عقب اللقاء : “نحن مصدومون من ضياع الفوز، قدمنا مباراة رائعة، لكن افتقدنا للتركيز والدفاع بشكل جيد في الدقائق الأخيرة، ولم نقم باضافة هدف ثان عندما اتيحت لنا الفرصة، وفي النهاية دفعنا الثمن”.

وأضاف : “التعب؟..لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالأمور البدنية، لقد ضاع الفوز منا بسبب قلة التركيز وافتقاد الحماس والجدية في الدقائق الأخيرة، لكن الأن يجب أن نهدأ ونفكر في مباراة الأربعاء المهمة ضد بايرن ميونيخ”.

من ناحية أخرى تحدث زيدان عن مستقبله كمدرب للميرينغي حيث قال : “مستقبلي؟..أعتقد أنه من الأفضل سؤال شخص أخر عن هذا الأمر، أنا أعيش اليوم بيومه، وأكرس نفسي للعمل بجد مع هذا الفريق”.