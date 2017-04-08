زيدان يُعلق على شائعات إيسكو وبرشلونة

قلل المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، من شأن التكهنات التي صاحبت انتشار صورة للاعب وسط فريقه، إيسكو، مع مجموعة من رقائق البطاطا التي تحمل شعار نادي برشلونة، الذي ارتبط اسمه باللاعب الإسباني مرارًا وتكرارًا في الفترة الأخيرة.

ولا يُشارك إيسكو بصفة منتظمة مع ريال مدريد هذا الموسم، ما جعله وبحسب تقارير واسعة النطاق اسمًا رائجًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن ارتباطه ببرشلونة خلق جدلاً واسعًا، زادت حدته بصورته الأخيرة.

بيد أن المدرب الفرنسي كان له رأي آخر في هذا الأمر حيث قال “لا يوجد جدول حول رقائق البطاطا، نحن نفكر فقط في مباراة أتليتكو مدريد”.

أضاف “نحن نعلم أن كل هذه التكهنات جزء من كرة القدم، ونحن مهتمون فقط بما يجري على أرض الملعب وما سنفعله”.

وسجل إيسكو سبعة أهداف في 24 مباراة في الدوري الاسباني هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.