سليماني مرشح للمشاركة أساسيا أمام إيفرتون

كشف مدرب نادي ليستر سيتي شكسبير في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أنه سيجري العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستواجه نادي إيفرتون برسم الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليغ مقارنة بتلك التي واجهت نادي سندرلاند في آخر مواجهة، حيث ينوي إراحة العديد من ركائز الفريق تحسبا للقاء ربع النهائي من رابطة أبطال أوربا أمام أتليتيكو مدريد هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يقحم المهاجم الدولي إسلام سليماني أساسيا من البداية مكان جيمي فاردي مع إمكانية إراحة محرز أيضا في لقاء الغد أمام إيفرتون، كما أن الهدف الذي سجله سليماني في اللقاء السابق والذي قاده لتحقيق الفوز كان له تأثير كبير على قرار المدرب شكسبير.

الحديث عن مستقبله لا يزال متواصلا

رغم أن سليماني عاد للتسجيل من جديد وهو الهدف الأول له سنة 2017 والذي قد يكون نهاية لصيامه عن التهديف، إلا أن الحديث عن مستقبله لا يزال متواصلا في الإعلام الإنجليزي، الذي لا يزال يتكلم عن إمكانية رحيل هداف بلوزداد السابق وكذلك إمكانيات بقائه، حيث أجمعت تقارير على أن إدارة الثعالب ستبقي على سليماني وواثقة من تألقه الموسم القادم بعد تعوده على أجواء البريميرليغ وكذلك بعد أن أظهر العديد من الأمور الإيجابية في بدايته بألوان الثعالب، بالمقابل ترى تقارير أخرى أن بقاءه مرتبط برحيل منافسه المباشر جيمي فاردي وفي حال قرر الأخير البقاء، فإن سليماني قد يغادر ملعب الكينغ باور نحو الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

ب-بكوش