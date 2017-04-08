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سوزا : فيورنتينا سيسعى للفوز على سامبدوريا

سوزا : فيورنتينا سيسعى للفوز على سامبدوريا

By admin
8 أبريل، 2017
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قال البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي أن فريقه يهدف للفوز في كل مباراة يخوضها في الموسم الحالي .
ويستعد فيورنتينا لمواجهة فريق سامبدوريا غداً الاحد في إطار لقاءات الجولة ال31 من الدوري الإيطالي على ملعب لويجي فيراريس .
ونقل موقع كالتشيو ميركاتو تصريحات سوزا والذي قال : لابد من التفكير في مباراة الغد ونحن بالفعل نهدف للفوز في أي مباراة نخوضها.
وأضاف مدرب الفيولا : نحن فريق يملك طموحاته واهدافه الخاصة ولكننا سنسعى للفوز على سامبدوريا رغم صعوبة المباراة .
وأكمل سوزا حديثه قائلاً : عدم تلقي شباكنا لأهداف سيكون عامل جيد ورائع للغاية وانا اقدر كثيراً مايفعله جيامباولو مع سامبدوريا .
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