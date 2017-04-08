سيميوني يدفع بقوته كاملة ضد ريال مدريد في ديربي العاصمة

أعلن الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم، في ديربي العاصمة، ضد ريال مدريد، ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني.

وجاءت تشكيلة الأتلتي كالتالي:

أوبلاك، خوان فران، غودين، سافيتش، لويس، جابي، كوكي، ساؤول، كارسكو، غريزمان، وتوريس.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 71 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو سيلعبها بنهاية الموسم.

بينما يحتل الأتلتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة، جمعهم من 18 انتصار و 7 تعادلات.