عملاقة بريميرليغ تنافس روما على موهبة أتالانتا

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن عملاقة الدوري الإنجليزي دخلوا في خط المفاوضات من أجل ضم اللاعب الغيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق أتالانتا الإيطالي.

وأشار جورج انانجانا وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية اليوم:” يجب أن اعترف بان روما لديه الأفضلية في الحصول على كيسي، ولكننا لم نغلق الصفقة بشكل نهائي حتى الآن، لأن هناك عدة أندية كبيرة ترغب في التعاقد مع اللاعب.

واضاف وكيل اللاعب:” هناك مانشستر سيتي حيث يلعب صديقه يايا توريه في نفس مركزه، وايضًا ليفربول حيث يوجد ويرغن كلوب الذي يطور من اللاعبين الصغار.”

وتابع:” وأخيرًا هناك أرسنال والذي يمتلك مدرب لديه إمكانية الحديث بالفرنسية مع اللاعبين، ولكنني استطيع أن اقول بأن هذه ليست الأندية الوحيدة في الدوري الإنجليزي.”

يذكر أن كيسي يقدم موسم رائع مع أتالانتا الإيطالي، حيث انه شارك في 25 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن خلالهم من إحراز سبعة أهداف وصناعة أربعة أهداف آخرين.