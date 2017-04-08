غزال:” لم أقرّر أي شيء بخصوص مستقبلي وقد أبقى في ليون”

عاد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزل ليبعث السوسبانس من جديد حول مستقبله مع نادي ليون الفرنسي، حيث نشط أمس ندوة صحفية رفقة مدرب الفريق برونو جينيزيو وهنا تحدث عن مستقبله مع الفريق في ظل الشائعات التي تتحدث عن توقيعه لنادي موناكو وأخرى تقول أنه وقع على عقد مبدئي مع نادي إشبيلية الإسباني، خاصة أن يتواجد في نهاية عقده وهنا قال:” لم يتقرر أي شيء بخصوص مستقبلي، كنت في فورمة جيدة مع نهاية موسم 2016 لكن هذا الأمر أثر كثيرا علي الموسم الحالي، أشعر بإحساس جيد الآن، ما زلت لاعبا في الفريق وفي خدمته، صحيح أن المفاوضات مع إدارة ليون لم تتقدم كما هو الحال مع باقي الفرق التي تريدني، لم يتقرر أي شيء رغم الاشاعات التي تقول العكس، هناك أمل بأن أجدد عقدي، لأني لن أرحل من أجل الرحيل وفقط، فالمدرب قال لنا يجب وضع كل هذه الأمور وراء ظهورنا والتركيز على ما ينتظرنا في قادم المواعيد والمباريات المهمة، وضعيتي لا يجب أن تتناول يوميا في وسائل الإعلام”.

” لن أرحل من أجل الأموال بل سأبحث عن مشروع رياضي”

كما واصل غزال الحديث عن وضعيته الحالية، وهنا قال: ” أعرف جيدا وضعيتي، رغم أنه من الصعب علي عدم معرفة أين سأكون بعد ستة أشهر، لكن الأكيد أنني لست في الشارع بل في فريق اسمه ليون، يمكنني البقاء في ليون لكنني أضع كل هذا جانبا في الوقت الحالي وسنرى ما سيحدث مستقبلا، ربما سأكون أمام منعرج حاسم في مسيرتي الكروية لكن لا شيء لحد الآن تحدّد، في حال قررت الرحيل لن أغادر من أجل الأموال، يجب أن يكون هناك مشروع رياضي ومالي مهم ومن النادر إيجاد مشروع هكذا خارج ليون، لن ألعب مستقبلي في شهر ونصف المتبقي”، للتذكير فغزال يملك العديد من العروض ومن البطولات الأوروبية الكبرى على غرار إيفرتون من البريميرليغ، روما من إيطاليا وموناكو من فرنسا وإشبيلية من إسبانيا وكلها وجهات جيدة للاعب، الذي يريد البحث عن مشروع رياضي قبل الأموال في انتظار كيف ستسير الأمور مع إدارة الرئيس جون ميشال أولاس في الأيام القادمة.

تصريحاته جاءت لتهدئة جماهير ليون الغاضبة

جاءت الندوة الصحفية التي عقدها غزال أمس رغم أنها لم تكن مبرمجة من قبل، من أجل تهدئة الجماهير الغاضبة من اللاعب، ففي كل لقاء يلعبه إلا وتسمعة صافرات الاستهجان وحتى عبارات تطالب برحليه، كما طالبت في عديد من المرات من المدرب جينيزيو إبعاده نهائيا من الفريق، لكن كلام غزال أمس بأن بقاءه في ليون لا يزال ممكنا قد يجعل من الجماهير تعود إلى طبيعتها السابقة، خاصة أنها لم تتحمّل رؤية ابن الفريق يغادر النادي قبل نهاية الموسم من أجل الأموال كما قالت، ليأتي تصريح رشيد أمس والذي سيكون له صدى كبير في أوساط الجماهير.

ب-بكوش